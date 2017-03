The Big Bang Theory: ritardato il rinnovo per problemi nella trattativa col cast

Ormai da giorni gira la voce, ancora non ufficializzata, che The Big Bang Theory avrà una undicesima e una dodicesima stagione. Secondo Variety le ragioni a monte sono da ricercare nel fatto che due attrici della sitcom non sono contente del loro compenso e quindi non hanno ancora firmato un contratto. Si tratta di Mayim Bialik e Melissa Rauch, Amy e Bernadette nella serie. Entrambe hanno chiesto un aumento di stipendio. I cinque membri del cast originario – gli intepreti di Sheldon, Leonard, Howard, Raj e Penny – percepiscono 1 milione di dollari a episodio. Lo stipendio delle due attrici invece è di 200.000 dollari a episodio.

Gli attori principali del cast hanno deciso di rinunciare a una parte della loro paga da destinare a quella delle colleghe. Ma le due attrici non hanno accettato poichè pretendono di essere pagate quanto i loro colleghi.

Ovviamente questo non impedirà allo show di continuare poichè i cinque attori originari hanno già confermato la loro intenzione di tornare e se non si raggiungerà un accordo le due attrici non saranno presenti nella sitcom.