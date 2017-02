The Black Hand: Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del crime-movie

Leonardo DiCaprio, premio Oscar per The Revenant, sarà il protagonista del nuovo crime-movie: The Black Hand. Adattamento cinematografico del libro, ancora non pubblicato, scritto da Stephan Talty.

The Black Hand racconta l’escalation del crimine organizzato in America all’inizio del ‘900 e della battaglia di un poliziotto ostinato di New York, Joe Petrosino. DiCaprio interpreterà proprio Petrosino e produrrà il film con la sua Appian Way. A distribuire The Black Hand sarà invece la Paramount, che sta al momento cercando uno sceneggiatore per adattare il libro.

Il titolo si riferisce al simbolo lasciato dal crimine organizzato per le strade di New York dopo aver commesso rapine, estorsioni ed efferati omicidi, ovvero una ”mano nera”. Petrosino, mise in piedi una task force di agenti per infiltrarsi nel mondo della malavita e sgominarla dall’interno, le sue indagini lo spinsero ad attraversare l’oceano per raggiungere la Sicilia.

The Black Hand si prospetta come uno dei titoli più interessanti e non vediamo l’ora di vedere Leonardo DiCaprio in un nuovo ruolo in costume. Non sappiamo ancora chi dirigerà la pellicola ma la Paramount a breve dovrebbe rivelare il nome del regista, vi terremo come sempre aggiornati.

Fonte: Collider