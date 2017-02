The Circle: nuovo trailer ufficiale per il film con Emma Watson e Tom Hanks

STX Entertainment ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di The Circle, film di James Ponsoldt tratto dall’omonimo romanzo young adult di Dave Eggers.

Protagonisti della pellicola, che esordirà nei cinema statnitensi il 28 aprile 2017, sono Emma Watson, John Boyega e Tom Hanks.

Sinossi: Mae Holland è stata appena assunta da una importante compagnia, il “Circolo”, leader nella gestione di informazioni web. Pur di far parte della comunità di eletti del Cerchio, Mae non esita ad acconsentire alla richiesta di condividere sul web qualsiasi esperienza personale e trasmettere in streaming la propria vita. Ma se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?