The Circle: Tom Hanks ed Emma Watson nel trailer italiano

È arrivato in rete il trailer italiano di The Circle, trasposizione cinematografica dell’omonima opera letteraria di Dave Eggers con protagonisti Tom Hanks ed Emma Watson.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 27 aprile grazie ad Adler Entertainment e alla regia possiamo trovare il regista e sceneggiatore statunitense James Ponsoldt.

La trama di The Circle è basata sul bestseller internazionale “Il Cerchio” di Dave Eggers e racconta le vicende di Mae (Emma Watson), giovane e intraprendente ragazza assunta dalla più grande azienda di tecnologia e social media del mondo ovvero: The Circle. Verrà incoraggiata dal fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Ad affiancare l’inedita coppia di attori nel cast ci saranno anche: Karen Gillan e John Boyega.

Qui potete trovare il Trailer: