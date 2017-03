The Claim: la sceneggiatura del 2010 di Damien Chazelle arriverà al cinema

Ora tutti conosciamo il nome di Damien Chazelle. Dopo esser stato il più giovane regista a vincere l’Oscar per La La Land ed aver impressionato tutti con il precedente Whiplash, non si hanno più dubbi sul talento del regista americano. Ma qualche anno fa, esattamente nel 2010, nessuno si era ancora accorto di lui ed una sua sceneggiatura dal titolo The Claim è finita nella famosa Black List di Hollywood.

In questa lista si vanno a raccogliere tutti i progetti ritenuti interessanti ma al momento non realizzabili. Alcuni produttori decidono però poi di riprendere in mano delle sceneggiature come è accaduto con questa scritta da Chazelle che sarà realizzata per conto della Ocean’s Media, della Route One e della Motion Picture Capital, che puntano ad un’uscita nel 2018. La storia è quella di un padre single con un passato criminale che cercava di scoprire il covo dei rapitori di sua figlia e nello stesso tempo si ritrovava a gestire le misteriose lamentele di un uomo e una donna convinti di essere loro i genitori della ragazzina. Vedremo a chi sarà affidata la regia di questo rinato The Claim.