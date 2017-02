The Collection: il commento sulla serie Amazon

C’è un motivo se recensiamo The Collection solo adesso, nonostante sia stato distribuito alcuni mesi fa: la serie targata Amazon Studios e BBC è benintenzionata, con un ottimo cast e dei costumi stupendi, ma purtroppo guardandola capita spesso che l’attenzione voli fuori dalla finestra. In The Collection, alla notevolissima noia dei primi episodi fanno seguito alcune puntate che catturano un moderato interesse, per poi sprofondare di nuovo nel piattume della parte finale.

E dire che la storia, di per sé, non sarebbe da buttare: scritta da Oliver Goldstick (fra i creatori di serie come Ugly Betty, Desperate Housewives e Pretty Little Liars) e ambientata a Parigi nel secondo dopoguerra, The Collection narra le vicende di una maison d’alta moda francese e dei suoi dipendenti, guidati dalla famiglia Sabine.

Sullo stilista Paul Sabine, interpretato dall’inglese Richard Coyle, grava la responsabilità di creare una collezione che rilanci Parigi come capitale internazionale della moda, ma pendono anche sospetti di collaborazionismo con il regime nazista. Inoltre, sebbene Paul sia a capo della maison con l’appoggio della moglie americana Helen (Mamie Gummer, interprete di Cake e The Good Wife meglio nota per essere figlia di Meryl Streep), il vero talento della casa è suo fratello Claude, artista scapestrato e segretamente (ma neanche tanto) omosessuale. Proprio Claude, interpretato dalla star di Da Vinci’s Demons, Tom Riley, sarà all’origine di molti problemi per la casa di moda, coinvolta in un’inchiesta per omicidio.

Alle vicende della famiglia Sabine, che comprende anche l’eccezionale Frances De La Tour nei panni di Yvette, l’anziana madre dei due stilisti, si intrecciano le sorti dei dipendenti della maison: sarte, modelle e un giovane fotografo americano, Billy (Max Deacon) innamorato di Parigi nonché della giovane Nina (Jenna Thiam), al suo debutto sulle passerelle e che nasconde un doloroso segreto.

In una continua alternanza di luci e ombre, si passa dallo splendore delle sfilate a crimini efferati, da un atelier colmo di sete e velluti alle strade spesso fredde e inospitali di una Parigi che stenta a riprendersi dalla guerra e in cui vige ancora il sospetto, dai problemi sentimentali dei protagonisti alle questioni ben più serie del delitto e della lotta di classe.

È proprio questa alternanza a zavorrare The Collection, a impedire a questa ambiziosa coproduzione franco-britannica di conquistare lo spettatore: c’è troppa carne al fuoco, non è ben chiaro il filo conduttore, e nel tentativo di mettere in gioco tanti fattori qualcosa finisce inevitabilmente per sfuggire. In particolare, in un racconto che vuole essere corale, ci sono troppi personaggi che non si incontrano mai e di tanto in tanto ne sparisce qualcuno, senza una chiara spiegazione su come si sia conclusa la sua linea narrativa.

Il cast, per quanto eccellente, nulla può contro dialoghi poco accattivanti (quando non completamente offensivi per chi guarda) e personaggi scritti in modo confuso e che non interagiscono a sufficienza, specialmente per quanto riguarda le storie d’amore, rovinate da evoluzioni poco plausibili e svolte nonsense.

In queste otto ore di naufragio si salva il reparto costumi, ed è il minimo dato che la serie parla di haute couture: gli abiti sono meravigliosi, non solo quelli sfoggiati dalle modelle durante le sfilate, ma anche quelli più modesti indossati da vari personaggi in scene di vita quotidiana. L’occhio vuole la sua parte, ma l’orecchio non è da meno, e chi guarda questa serie in lingua originale resterà parecchio perplesso nel sentire alcuni personaggi francesi parlare con un marcato accento british.

Insomma, una serie da guardare e basta, ad audio rigorosamente spento.