The Conjuring 3: il terzo capitolo si farà e ha già il suo sceneggiatore

Durante la campagna promozionale del secondo capitolo delle storie di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), il regista James Wan parlò di una possibile svolta alla “Sherlock Holmes” per il terzo capitolo della saga horror The Conjuring. Infatti, era interessato ad una storia che coinvolgesse lupi mannari allo stesso modo in cui Arthur Conan Doyle usò il suo infernale mastino ne Il Mastino dei Baskerville.

A parte tutto questo (comunque erano solo idee sparse), The Conjuring 3 si farà davvero e la New Line Cinema ha arruolato nuovamente lo sceneggiatore David Leslie Johnson (nei capitoli precedenti era co-sceneggiatore di Wan) per una nuova “possessione soprannaturale all’interno di una casa di una famiglia in difficoltà” (ha detto il produttore Peter Safran). Probabilmente, James Wan non tornerà dietro la macchina da presa perché occupato con lo stand alone DC dedicato ad Aquaman, però sarà coinvolto nel progetto in veste di produttore.

In attesa del terzo capitolo, è in uscita il secondo spin off dedicato alla bambola Annabelle (Annabelle: Creation) e sono in sviluppo un film sul “demone-suora” e sul “crooked man” visti nel secondo capitolo (The Nun e The Croocked Man).

Fonte: MovieWeb