The Current War: Benedict Cumberbatch è Thomas Edison nella prima immagine ufficiale

È stata diffusa la prima immagine ufficiale di The Current War, nuovo film di Alfonso Gomez-Rejon (Quel fantastico peggior anno della mia vita), nella quale vediamo Benedict Cumberbatch nei panni di Thomas Edison.

Scritto da Michael Mitnik (Vinyl, The Giver), nel cast della pellicola troveremo anche Katherine Waterston, Tom Holland, Nicholas Hoult e Michael Shannon, con questi ultimi due rispettivamente nei panni di Nikola Tesla e George Westinghouse.

Il produttore Basil Iwanyk ha descritto a Collider il tono del film: “Non sembra affatto un dramma in costume, è molto più simile a The Social Network o Steve Jobs”. La distribuzione è affidata a The Weinstein Company, ma ancora nessuna data d’uscita è stata rivelata.