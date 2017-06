The Defenders: il nuovo poster è il peggior poster mai visto sui supereroi

Netflix ha diffuso il nuovo poster di The Defenders, la serie che si preannuncia essere il prodotto Netflix pensato per essere equivalente a The Avengers. È il più grande crossover Marvel in cantiere da anni, che riunirà insieme Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter), e Iron Fist (Finn Jones). Cosa li accomuna? Ovviamente sono tutti supereroi. Se siete immensamente interessati a questo show, allora sicuramente avrete visto anche le rispettive serie tv con questi personaggi come protagonisti.

La piattaforma streaming ha rilasciato il nuovo poster in cui i protagonisti ci guardano letteralmente in cagnesco. Non sappiamo con certezza cosa voglia veicolare questo poster in bianco e nero, ma sicuramente i quattro sembrano di tutto, tranne che supereroi. Inoltre è stato diffuso anche un motion poster, leggermente meglio del poster, ma ancora una volta si perde quella sensazione da supereroi. Più che altro sembrano semplicemente dei New Yorkers pronti a pestare qualcuno.

La serie debutterà su Netflix il 18 Agosto. Nel cast di The Defenders troviamo anche Sigourney Weaver (Alexandra), Elodie Yung (Elektra), Scott Glenn (Stick), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Rachael Taylor (Trish Walker), Eka Darville (Malcolm Ducasse), Simone Missick (Misty Knight) and Jessica Henwick (Colleen Wing).

