The Defenders: Sigourney Weaver è Alexandra nella nuova foto

Fin da quando la star di Alien, Sigourney Weaver, ha firmato per vestire i panni dell’antagonista principale nella serie tv targata Marvel e Netflix, The Defenders, i fan si sono subito chiesti l’identità del suo misterioso personaggio.

Adesso, Entertainment Weekly ha svelato chi interpreterà Sigourney Weaver, ma non aspettatevi un celebre villain proveniente dai fumetti Marvel, perché l’attrice vestirà i panni dell’enigmatica Alexandra.

Se pensate che questo sia un nome di copertura per un famoso villain, EW ha riportato che Alexandra non è un nome in codice e non ha alcuna storia nei fumetti. Nonostante ciò, lo showrunner However svela cosa dobbiamo aspettarci da questa tipa tosta: “Sigourney è quel genere di persona che puoi considerare la persona più intelligente all’interno di una stanza, é la persona che può tenere in mano un lanciafiamme. Il suo personaggio è una forza molto potente a New York. Rappresenta tutto ciò che Sigourney è: sofisticata, intellettuale, pericolosa. Mi dispiace. Posso solo parlare per aggettivi adesso“.

Ecco la prima immagine svelata da Entertainment Weekly su Alexandra:

Fonte: Entertainment Weekly