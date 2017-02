The Dinner: il primo trailer del film con Richard Gere

E’ stato rilasciato nelle ultime ore il primo trailer di The Dinner, il nuovo film di Oren Moverman che ha per protagonista Richard Gere. La pellicola fa parte della programmazione dell’imminente Festival di Berlino e arriverà nelle nostre sale in primavera.

The Dinner ci racconta una storia familiare tutt’altro che lieta e rassicurante: due coppie si danno appuntamento per cena in un ristorante per discutere di un’importante questione, ovvero un atroce crimine commesso dai loro due figli adolescenti, che però non sono stati ancora scoperti.

Richard Gere è uno dei componenti del quartetto intorno a cui ruota l’azione del film, gli altri attori che compongono il cast sono: Rebecca Hall, Laura Linney e Steve Coogan e a ispirare il film, che potrebbe ricordare Carnage, è il romanzo di Herman Koch “La cena“.

Qui potete guardare il primo Trailer del film:

Fonte: FirstShowing