The Disaster Artist: James Franco è Tommy Wiseau nella prima foto ufficiale

Mentre aspettiamo l’arrivo in sala di In Dubious Battle e The Institute, un terzo progetto di James Franco è atteso per questo 2017. Stiamo parlando di The Disaster Artist, film che racconterà il dietro le quinte di The Room, vero e proprio scult realizzato da Tommy Wiseau.

Nel cast del film troviamo James Franco nella parte di Wiseau, Dave Franco, Seth Rogen, Josh Hutcherson, Ari Graynor, Jacki Weaver e Alison Brie. The Room è stato definito da Entertainment Weekly “Il Quarto potere dei film brutti”.

The Disaster Artist sarà presentato in anteprima al SXSW festival, ma non ha ancora una data d’uscita.