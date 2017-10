The Flash 4×02: recensione del secondo episodio della quarta stagione

La quarta stagione di The Flash è iniziata ufficialmente la scorsa settimana, partendo un po’ in sordina, e con diverse problematiche impossibili da non individuare. Fondamentalmente il season première della nuova stagione offriva escamotage narrativi già visti e rivisti, mancando dunque di originalità. Dato che comunque si trattava solo del primo episodio, occorreva dargli il beneficio del dubbio, e infatti, il secondo episodio intitolato Mixed Signals si è caratterizzato per vari elementi positivi.

È chiaro il distacco dalla terza alla quarta stagione, non solo per il salto temporale di sei mesi, ma proprio per l’atmosfera della serie, e per il nuovo approccio ad alcuni personaggi in particolare. Barry non è più il vecchio Flash, il cui unico obiettivo è risolvere i crimini che, all’ordine del giorno, tormentano la sua città, ma deve anche trovare un equilibrio con la sua vita privata, e i suoi rapporti, che stanno maturando sempre di più. I problemi non consistono, come prima, nel dover conquistare la ragazza dei sogni, nel far pace con un amico o nel trovare un senso alla sua esistenza.

The Flash viene catapultato in un mondo più adulto, in cui il suo protagonista deve far fronte a responsabilità non “supereroiche”, ma adulte, nel vero senso del termine. Dopo la sua assenza di sei mesi, periodo durante il quale era intrappolato all’interno della Forza della Velocità, Barry pensa di aver lasciato tutto come prima. Per tale motivo, e per farsi perdonare della sua assenza non voluta ma obbligata, Allen si trasforma in un fidanzato perfetto, premuroso nell’organizzare nei minimi dettagli i preparativi per il matrimonio con Iris. Chi ormai non perde nemmeno un episodio della serie da quattro anni, conoscerà bene la figlia di Joe West, e saprà quanto sia difficile e lunatica. Infatti, invece di accogliere a braccia aperte il ragazzo che attendeva da mesi, e che ormai molti consideravano morto, lancia addosso a lui una serie di accuse sconcertanti, come se la permanenza nella Forza della Velocità sia stata decisa da Barry stesso. Anzi, ciliegina sulla torta, lo porta in terapia.

In realtà la coppia Barry Iris non è particolarmente gradita al fandom, e ora si capisce perché. Il personaggio che non funziona in questa relazione è proprio Iris, che invece di essere una donna che comprende le responsabilità dell’avere un supereroe al proprio fianco, pensa sempre a puntargli il dito contro. Per Iris è tutto bianco o tutto nero, non ci sono vie di mezzo: passa da un secondo all’altro dall’avercela a morte con Barry, a sostenerlo e fidarsi ciecamente delle sue decisioni. Un personaggio privo di particolare spessore, capace di dare un po’ di emozione solo quando sprona Barry nel corso delle sue missioni: “Corri Barry, corri!“. A proposito, aspettate… non vi ricorda qualcuno questa frase?

La percezione, vedendo solo le prime due puntate della quarta stagione, è che Barry ci regalerà non poche gioie quest’anno. Allen, infatti, sembra aver scacciato definitivamente tutti i suoi demoni passati. Alla fine, la lotta con Savitar lo scorso anno è stata fondamentale per comprendere a fondo la sua personalità, dotandolo di una psicologia complessa e al tempo stesso particolarmente interessante.

Sarà anche curioso scoprire chi sono davvero gli antagonisti di questa stagione. Dall’ “epilogo” presente nei primi due episodi, sappiamo, grazie anche alle varie interviste rilasciate dal cast, che la mente di tutto è un noto antagonista del The Flash dei fumetti, il Pensatore. Egli, a quanto pare, ha dato vita a una nuova categoria di meta-umani, che daranno filo da torcere al Team Flash.

Alla prossima settimana con la 4×03 di The Flash!