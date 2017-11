The Flash 4×03 e 4×04: un nuovo supervillain sta per arrivare a Central City

Il Team Flash, nella quarta stagione di The Flash, deve fare i conti con le conseguenze del salvataggio di Barry dalla Forza della Velocità. I nemici metaumani, che consentivano a ogni singolo episodio della serie di risolvere particolari casi, non sono più quelli creati dall’esplosione dell’acceleratore di particelle, ma quelli che sono “nati” dall’apertura del portale da cui Barry è uscito nel season première.

Al terzo e quarto episodio della quarta stagione di The Flash corrispondono rispettivamente altri due metaumani, per un totale di dodici. I nuovi metaumani sembrano, per certi aspetti, più docili rispetto ai precedenti, anche se costringono il team a dover escogitare sempre nuovi piani per fermare i loro crimini, o le loro azioni negative. Ciò che rende interessante questa storyline, che apparentemente non introduce niente di originale, è ciò che si nasconde dietro di essa.

Abbiamo scoperto cos’è che ha creato questa nuova ondata di metaumani, realizzando che è partito tutto da un errore di calcolo del Team, per far tornare Barry nelle loro vite; ma quello che c’interessa è la figura del Pensatore, uno dei grandi antagonisti del velocista nei fumetti, e che rapporto ha con questo gruppo dei “Fantastici 12“. Diversamente dai vecchi nemici, che magari tendevano a non farsi scovare dal supereroe, il Pensatore sta escogitando un piano diverso, e al momento anche difficilmente comprensibile: far catturare a Flash i nuovi metaumani, in modo tale da riunirli tutti sotto lo stesso tetto, quello della Star Labs.

La prima puntata della quarta stagione non aveva mostrato il massimo, e già ipotizzavamo un calo dello show The CW/DC, ma in questi ultimi episodi sembra che si stia rimettendo in piedi. La struttura narrativa rimane identica a quella delle precedenti stagioni: un nemico da catturare, e lo sviluppo della storyline di base dei vari personaggi. La particolarità, però, che possiamo già intravedere in questi quattro primi episodi della nuova stagione, è che vengono accennate delle possibili storie, ancora inesplorate, che non fanno altro che aumentare la curiosità degli spettatori. Non abbiamo ancora scoperto del tutto, per esempio, come ha trascorso Caitlin i mesi passati distante dai suoi amici, chi è che le lascia messaggi sospetti dietro la porta di casa, e chi pretende così tanto un suo ritorno in un clan misterioso.

Inoltre, per due personaggi che se ne vanno, ne arrivano altri due. Wally decide di lasciare Central City, e al suo posto hanno pensato bene di far tornare un personaggio molto più amato rispetto al piccolo West (senza offesa), ovvero H.R. Welcome back our handsome man! Lo scorso anno molti fan avevano apprezzato Tom Felton nei panni di Julian Albert, alias Dr. Alchemy, come new entry nel team. Sfortunatamente Felton non è stato riconfermato nella nuova stagione, ragion per cui è stato deciso d’introdurre un altro personaggio, noto al nostro team, che risulta essere anche uno dei nuovi metaumani: Ralph Dibny, ex collega di Joe e Barry.

Non appena è comparso sul piccolo schermo, abbiamo compreso che Ralph sarebbe diventato un nuovo membro del team. La sua capacità è quella di poter allungare ogni parte del suo corpo, un po’ come Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro. È buffo come abbiano deciso d’introdurre Ralph all’interno della storyline di base, poiché come Julian, all’inizio della scorsa stagione, è stato presentato come una persona sgradevole a Barry. L’attore che lo interpreta, comunque, sembra una faccia già conosciuta… forse è Josh Hutcherson? LOL

Alla prossima settimana con la 4×05 di The Flash!