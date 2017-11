The Flash 4×05: Potere alle donne

Il Team Flash nel quinto episodio della quarta stagione di The Flash si separa per un lieto evento: l’addio al nubilato in occasione del matrimonio tra Barry e Iris. Troviamo quindi gli uomini da una parte, e le donne dall’altra. Se pensavate, però, di trovarvi davanti a una puntata fatta di divertimenti, sbronze e idiozie, e soprattutto senza strani incidenti di percorso, vi sbagliavate!

Il gruppo delle ragazze è composto dall’immancabile Iris, Cecile, Caitlin e dall’inaspettata, ma amata Felicity. Chi vede The Flash, ma non Arrow, corra immediatamente a recuperare le vicende dell’affascinante Oliver Queen. I due show DC Comics e The CW vanno di pari passo, per cui devono essere guardati entrambi.

Il team boys, invece, include l’ovvio Barry, più Joe, Cisco, H.R. e la new entry del Team Flash, Ralph. Peccato non faccia parte della squadra anche Oliver Queen, dato che comunque abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle stagioni il suo legame con il velocista. Sembra ieri quando Barry Allen fece il suo debutto nel mondo DC/The CW proprio in un episodio di Arrow.

La dinamica della 4×05 non è niente male. Per una volta vediamo gli uomini farsi da parte, “divertendosi”, e le donne che invece devono risolvere una questione più grande di loro, e guarda caso tutta al femminile. Insomma Felicity non può godersi nemmeno un giorno libero in santa pace. Finalmente, in Girls Night Out, scopriamo il mistero che tormenta Caitlin fin dal primo episodio della quarta stagione. La Snow combatte ancora con la sua diabolica metà, Killer Frost, in quanto non riesce a ottenere totalmente il controllo su di lei.

Killer Frost, però, è Caitlin Snow: ciò che minaccia una, mette in pericolo anche l’altra. Per tale motivo, la ragazza/meta-umana, nei suoi sei mesi d’assenza lontana dal team, ha lavorato per la trafficante del mercato nero Amunet Black. La criminale, infatti, possedeva una tecnologia che avrebbe potuto annientare Killer Frost, e solo iniziando a lavorare per lei Caitlin si sarebbe potuta salvare.

Un episodio senza infamia e senza lode, che serve a far progredire le varie storyline secondarie, e allo stesso tempo a divertire. La vicenda del “gruppo alfa” infatti funge come controparte più leggera e distesa, a quella decisamente più seria e responsabile del gruppo delle donne: GIRL POWER!

Nonostante tutto, vedere Barry Allen ubriaco, e in quelle condizioni, è stato decisamente un life goal non da poco. La massima di questo episodio riguarda Titanic… ebbene sì cari amici, un Barry Allen alticcio ripropone lo stesso dilemma che tutti noi ci poniamo dal lontano 1997: Perché Rose non ha fatto spazio a Jack sulla porta? Benvenuto nel club Barry!

Alla prossima settimana con la 4×06 di The Flash!