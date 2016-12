The Flash: Barry chiederà aiuto a Vibe e Kid Flash per salvare Iris

Lo showrunner di The Flash, Aaron Helbing, sostiene che Barry cercherà disperatamente di evitare il futuro, in cui ha intravisto che Savitar ucciderà Iris.

Helbing dichiara: “Ovviamente Barry ama Iris più di qualsiasi altra cosa, e ora che ha potuto dare una sbirciata al futuro, nella seconda parte di metà stagione, Barry farà di tutto pur di evitare che quel futuro si realizzi veramente“.

Inoltre, lo showrunner ha svelato a TvLine che Flash riceverà qualche aiuto da Cisco alias Vibe e Kid Flash. È probabile che, in questa missione, il nostro velocista venga aiutato anche da Jay Garrick e Jesse Quick. Per fortuna Barry può contare sul sostegno di un gruppo formidabile, formato, oltre che da lui stesso, anche da Jay, Killer Frost e Jesse, che correranno insieme per Central City.

Inoltre, per quanto riguarda la tragica profezia di Savitar, Helbing mette in guarda i fan, dicendo che dovrebbero prendere alla lettera questo avvertimento: “Il futuro è malleabile. Può succedere di tutto“. Possiamo dire che sia particolarmente vera questa affermazione, sapendo già cosa accadrà. Se tutto va per il verso giusto, la terza stagione si concluderà con Barry che perde la capacità di usare La Forza della Velocità (Speed Force), per partire alla volta di viaggi nel passato e/o futuro.

La terza stagione di The Flash tornerà il 24 Gennaio 2017 su The CW.

FONTE: TvLine via ComicBookMovie