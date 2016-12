The Flash: una clip dal prossimo episodio di stagione

Il serial The Flash tornerà sull’emittente CW il 24 gennaio, ma dalle immagini presenti nella clip possiamo notare che l’uomo più veloce del mondo sta avendo qualche difficoltà a dividere il palcoscenico con Wally West. Quest’ultimo vestirà finalmente i panni di Kid-Flash, tuttavia c’è da chiedersi per quanto i due possano coesistere nello show, considerano che il protagonista, con l’ingresso del giovane personaggio, ha già perso gran parte della sua unicità.

Forse sarebbe meglio spostare Wally West in Legends of Tomorrow…difficile a dirsi. In ogni caso gli amanti del fumetto saranno contenti di vedere H.G. convincere la squadra a trasformare il Laboratorio S.T.A.R. in un museo. Che questo indichi la costruzione del celebre Flash Museum? Possiamo solo sperare.

Fonte: Comic Book Movie