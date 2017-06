The Foreigner: primo trailer del nuovo film con Jackie Chan e Pierce Brosnan [VIDEO]

All’età di 63 anni, Jackie Chan sembra aver deciso di dare una svolta “seriosa” alla sua carriera. Infatti, già dal primo trailer di The Foreigner, film diretto da Martin Campbell (Casino Royale), si capisce che siamo in un territorio di vendetta molto simile a quello dei film per cui Liam Neeson ha recitato negli ultimi anni (per esempio, la saga di Io vi troverò).

Basato sul libro di Stephen Leather (“The Chinaman“), The Foreigner segue le vicende di un immigrato che vive a Londra e che cerca vendetta dopo l’uccisione della figlia durante un attentato dell’IRA. Nel suo viaggio, incontrerà un politico (Pierce Brosnan) che sembra connesso all’IRA.

“È stato importante per me interpretare un ruolo più serio e con più emozione. Per prepararlo, mi sono immaginato come sarebbe essere un padre coinvolto in quella precisa situazione.” ha detto Chan a USA Today.

The Foreigner uscirà nelle sale statunitensi il 13 Ottobre.

Qua sotto il primo trailer (in lingua originale) e il poster: