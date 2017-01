The Founder: nuovo trailer ufficiale del film con Michael Keaton

È in rete il nuovo trailer ufficiale di The Founder (regia di John Lee Hancock). Il film racconta di come Ray Kroc (il grande Michael Keaton), imprenditore dell’Illinois, sia arrivato a fondare la popolare catena di fast food McDonald’s.

Il film racconta di come Kroc, incontrando i due fratelli Mac e Dick McDonald (titolari di una catena di hamburgers), rimane impressionato dal loro metodo di preparare molto velocemente grandi quantità di cibo e ci vede tutto il potenziale per creare l’impero che oggi tutti conosciamo.

The Founder uscirà nelle sale italiane il 12 gennaio 2017. Ecco il nuovo trailer ufficiale: