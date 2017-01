The Founder: la recensione del film con Michael Keaton

Molte persone provano un fastidio fisico quando vengono avvicinate dagli estranei, basta che una mano ne sfiori un’altra per errore, che il respiro altrui sia troppo vicino; ancor peggio è avere due occhi posati addosso, diretti, nudi. Ray Kroc è maestro in quest’arte fastidiosa, tenta di vendere i suoi strambi prodotti ricambiando lo sguardo del potenziale cliente come Clint Eastwood faceva con i suoi antagonisti nei western di Sergio Leone. Dall’altra parte si finisce così per provare sgomento, tensione, profondo disagio e insicurezza, rimandando tutto al mittente senza comprare neppure un esemplare. Quel potenziale cliente questa volta siamo noi, gli spettatori della sala, schiavi di una poltrona e di uno sguardo inquisitore, immobili e inermi, nel bel mezzo di una bufera di parole senza possibilità di riparo. È il marchio di fabbrica di John Lee Hancock, che inizia il suo The Founder dichiarando immediatamente i suoi intenti: siamo i protagonisti di un affare da concludersi entro 115 minuti. In vendita c’è qualcosa di enorme, gigantesco, il Sogno Americano nella forma più completa del termine, con le sue ombre e i suoi lampi di genio.

Non è certo uno spoiler sapere che Ray Kroc è l’uomo dietro al successo di uno dei marchi più famosi e controversi al mondo, che ognuno di noi – vuoi per caso o per consapevolezza – ha aiutato ad alimentare: McDonald’s. Una combinazione di lettere diventata in ogni dove sinonimo di hamburger, fast food, di America stessa, insieme forse al brand Coca-Cola. Una catena di ristoranti che ha colonizzato il globo con un’operazione di facciata impeccabile, colorata e familiare, accomodante e veloce, insomma gli ingredienti che meglio rappresentano i nostri tempi. Divorare un panino farcito è però un’operazione estremamente rapida, è renderlo un’icona che richiede tempo, pazienza e aggressività, soprattutto se chi ha intenzione di farlo è un venditore porta-a-porta di poca fama.

Questa è l’essenza dell’originale utopia all’americana, un meccanismo complesso che può portare chiunque sulla vetta più alta grazie al sudore della fronte e alla determinazione. Il mondo però non si governa facendo favori e regali agli altri, il lato oscuro della medaglia è fatto di interpretazioni legislative, contratti invalidati, prepotenze, umiliazioni, violenze psicologiche. Un inferno in cui le fiamme ardono possenti e la giustizia è un ricordo lontano, rimasto impigliato in un purgatorio di cui non si vede neppure la porta d’entrata. The Founder non è altro che questo, la celebrazione massima e allo stesso tempo la distruzione totale di un sogno positivo: Ray Kroc (un Michael Keaton eccellente, che trascina da solo l’intera produzione) è da una parte il leader compiaciuto, il messia da seguire anche con le bende sugli occhi, colui che ha esportato in tutto il pianeta l’essenza di un intero Paese, dall’altra è lo squalo, la sanguisuga, il ladro, l’infame, il traditore. Una storia magnifica, con all’interno tutto ciò che una pellicola può sognare: vi è la caduta, l’ambizione, la resurrezione, la rivalsa, il successo, la fatica.

The Founder però dimentica un elemento fondamentale: il dramma. Viene infatti costruito un altare al suo protagonista, fino alla fine lo si dipinge come un innovatore, come l’imprenditore perfetto, l’esempio da seguire, con musiche e toni da commedia; si dimentica invece che dietro un uomo che vince, ce ne sono due, cento, mille, che perdono. Non per una leale sconfitta sul campo, al contrario per sete di vendetta, prepotenza, infamia. Ci si dimentica di chi realmente ha fondato McDonald’s, di chi sognava di vendere un hamburger succoso, saporito, semplice, per bambini, soffocato dal marketing aggressivo, milkshake in polvere, bibite gassate che finanziano sottobanco baracca e burattini. Si lascia indietro l’America reale fatta di terra e lacrime, di prodotti sani, dedizione al lavoro e tradizione, una vena drammatica totalmente ignorata da Robert D. Siegel, che si è occupato di scrivere la sceneggiatura. Mentre i titoli di coda scorrono via su una marcia trionfale, ci si alza dalla poltrona preoccupati, con il groppo in gola: fuori si torna nel mondo che non ha pietà di niente e nessuno, a celebrare gli impostori.