The Great Wall: la recensione del film con Matt Damon

William (Matt Damon) e Tovar (Pedro Pascal), due mercenari dal discutibile senso etico, si trovano in Cina per scovare e portare in Europa la famigerata polvere nera scoppiettante. Dopo essere sopravissuti dall’attacco di una mostruosa creatura verde, i due ladruncoli vengono catturati dall’esercito della Grande Muraglia e scoprono, loro malgrado, la vera ragione per cui è stato innalzato il lungo muro.

Primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Zimou, The Great Wall racconta una delle tante leggende riguardanti la costruzione delle lunghissime mura cinesi, la cui semplice presenza in un film già contribuisce a renderlo visibilmente potente. Infatti, non si possono negare a The Great Wall determinati meriti, relativi principalmente a ciò che riguarda l’impatto visivo. I bei colori dell’esercito cinese, il disegno dei potenti e feroci Taotie, fameliche bestie infernali che negli anni sono diventate anche intelligenti. The Great Wall riesce a farci apprezzare alcune delle battaglie in cui ogni soldato cinese ha un preciso compito, ordinato dal battito dei tamburi di pelle suonati da forti e belle fanciulle. E in fondo godiamo anche di certe simpatiche commistioni geografiche, ad esempio Tovar lo spagnolo, che usa un drappo rosso da torero per lottare con un Taotie.

Tutto questo è certo. The Great Wall fa parte di quell’universo di film in cui lo spettatore sa cosa aspettarsi, di cui già conosce le dinamiche. In questo universo, determinate situazioni e battute si attendono con una certa fiducia e, se la sceneggiatura è ben scritta, arrivano come se fossero una coccola, un vizio ben preciso che viene soddisfatto, non come un fatto che ci hanno raccontato troppe volte. Questo è il grande problema di The Great Wall, da cui non si può prescindere: poco, pochissimo spazio viene lasciato all’originalità della sceneggiatura, che invece di coinvolgere lo spettatore giocando su un’attenta costruzione dei personaggi, si posa su un intreccio mai piacevolmente familiare e sempre scontato. Un grande problema di fondo che lo rende un film che stanca fin da subito. Incredibilmente noto anche se non l’abbiamo mai visto.

Ciò che permette allo spettatore di empatizzare con la storia viene sacrificato o pigramente messo da parte per lasciare spazio alla semplice spettacolarizzazione, che senza un’adeguata storia che la esalti si trasforma automaticamente in mera immagine. Non basta qualche simpatica battuta a cui il film riesce a trovare un piccolo spazio. Perchè non insistere di più sul rapporto fra i due amici ad esempio? Perchè non dare un colore narrativo alla bella generalessa Lin Mei (Tian Jing) oltre a quello del bel blu dell’armatura? E ancora, perchè accennare solo di sfuggita alla furbizia di Willem Dafoe, invece di renderlo furbo fino al midollo?

In un momento cinematografico in cui la spettacolarità delle immagini è ormai all’ordine del giorno, l’errore più comune è quello di tralasciare la potenza dell’intreccio, la creazione di una storia che non ci molli dall’inizio alla fine, che ci faccia sentire sempre spalla a spalla con i suoi protagonisti. The Great Wall, invece, ci abbandona fin da subito e fin da subito lasciamo che i suoi personaggi agiscano da soli dietro lo schermo.