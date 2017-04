Lionsgate ha diffuso in streaming il primo trailer, vietato ai minori, di The Hitman’s Bodyguard, action-thriller con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Il film, che ricalca un po’ lo stile di pellicole come 48 ore e Solo due ore, vede al centro una guardia del corpo che si vede assegnata a un cecchino, il quale dovrà testimoniare alla Corte di Giustizia. I due dovranno accantonare le proprie divergenze per raggiungere il processo in tempo. Nel cast troviamo anche Salma Hayek.