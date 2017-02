The House That Jack Built: uno scatto di Lars von Trier annuncia l’inizio delle riprese

Lars von Trier ha condiviso online una foto che lo ritrae con in mano una falce, chiaramente ispirata al Vampyr di Carl Theodor Dreyer, uno dei film preferiti del regista, che a Variety ha raccontato: “In occasione dell’inizio delle riprese di The House That Jack Built, ho realizzato questo evocativo scatto con una citazione cinematografica”.

Il film, ambientato tra gli anni Settanta e gli Ottanta, coprirà un arco di tempo di 12 anni, raccontati dalla prospettiva del serial killer Jack, il quale cercherà di completare il suo “capolavoro”, ed evitare di essere catturato.

Con Matt Dillon e Bruno Ganz nelle parti principali, l’annuncio del resto del cast è atteso a breve. The House That Jack Built, invece, non dovrebbe essere pronto prima del 2018.