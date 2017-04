The Killers of The Flower Moon: Martin Scorsese di nuovo con Leonardo DiCaprio?

Martin Scorsese potrebbe riunire la sua corte. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, il regista statunitense sta pensando di ingaggiare per il suo prossimo film The Killers of The Flower Moon Leonardo DiCaprio con cui ha già lavorato in sei film. Non sarebbe però il solo a raggiungere Scorsese: anche Robert De Niro (presente già in otto suoi lavori) è stato avvicinato al film. I due attori che più hanno lavorato con il regista si ritroverebbero dunque a condividere lo stesso set dopo l’esperienza del divertente cortometraggio pubblicitario The Audition.

Il film tratterà della storia vera descritta da David Grann nel libro di prossima uscita Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI. Il volume ripercorre la storia di una serie di omicidi avvenuti all’interno della tribù indiana Osage in Oklahoma dopo il ritrovamento di alcuni giacimenti di petrolio. Ad indagare è stato chiamato J. Edgar Hoover (già portato sul grande schermo da DiCaprio nel 2011) che all’epoca era all’apice della sua carriera.