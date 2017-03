The Knick: cancellata la serie con Clive Owen, il rammarico di Chris Sullivan

La rete americana Cinemax ha deciso che non ci sarà una terza stagione per la serie: The Knick.

Il medical drama d’epoca di Steven Soderbergh non avrà un seguito e a confermare la triste notizia ci pensa l’attore Chris Sullivan, interprete del burbero autista dell’ambulanza Tom Cleary.

Sullivan (ora nel cast della serie di successo This Is Us) ha dichiarato in un’intervista a TVLine :

“Sì, ho sentito che è finita. Ci hanno provato (a fare una terza stagione), ma ho sentito che non è andata. In un certo senso amo questo modo di fare britannico: due stagioni di definita, compatta e buona tv. Più episodi hai da fare, più questi sono annacquati”.

Mentre lo stesso Soderbergh aveva detto in passato di non avere ancora nessun piano per una terza stagione di The Knick, la serie rimane di fatto senza un vero e proprio finale. L’ultima volta che abbiamo visto l’assuefatto Dott. John Thackery (interpretato da Clive Owen), quest’ultimo si trovava in fin di vita su un tavolo operatorio dopo aver eseguito un intervento su se stesso.

Fonte: Indiewire