The Leftovers-La stagione finale si svolgerà in Australia

Nella terza e conclusiva stagione di The Leftovers, i Garvey cambieranno casa ancora una volta (dopo New York e il Texas) e si trasferiranno in Australia. Il co-ideatore della serie Damon Lindelof ha spiegato che la serie parla di una fine del mondo sul piano emotivo e che l’Australia, essendo geograficamente alla fine del mondo, è uno scenario perfetto. “Nel cinema australiano” ha aggiunto Lindelof “c’è qualcosa di antico e spirituale, basti pensare a Mad Max o a Peter Weir.” Proprio in questi giorni la Entertainment Weekly ha diffuso la prima foto della stagione raffigurante Kevin (Justin Theroux) e il padre (Scott Glenn) circondati dal nuovo paesaggio.