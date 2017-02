The LEGO Ninjago Movie: ecco il teaser trailer

Continuano i film dedicati ai famosi mattoncini. Il prossimo in via di uscita sarà The LEGO Ninjago Movie, di cui oggi possiamo mostrarvi il teaser trailer. il film d’animazione sarà diretto da Charlie Bean e scritto da Dan e Kevin Hageman. A produrre la pellicola ci sono Phil Lord e Chris Miller, già registi di The LEGO Movie. Nel cast vocale ritroviamo Dave Franco (Lloyd), Michael Peña (Kai), Abbi Jacobson (Nya), Kumail Nanjiani (Jay), Zach Woods (Zane) e Fred Armisen (Cole). Il film uscirà il 22 Settembre, queste sono le nuove immagini seguite dalla sinossi ufficiale del film.

SINOSSI: Ispirato dalla popolarissima linea di giocattoli, The LEGO Ninjago Movie è la storia di sei giovani Ninja che hanno il compito di difendere l’isola in cui vivono, Ninjago. Di notte sono combattenti incredibilmente dotati che combattono i cattivi e i mostri impiegando la loro fantastica flotta di veicoli. Di giorno, sono dei regolari adolescenti che si ritrovano a fronteggiare il loro più grande nemico: il liceo!