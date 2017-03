The Little Mermaid: il nuovo trailer online

E’ stato pubblicato il nuovo trailer del live – action basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen: The Little Mermaid, ovvero La Sirenetta.

Il film è diretto da Blake Harris e Chris Bouchard e lo script è stato scritto dallo stesso Harris. Bouchard è noto per aver curato gli effetti visivi di Gravity e diretto Hackney’s Finest .

Il film è ispirato alla fiaba del 1837 e nel cast compaiono i nomi di: Shirley MacLaine, Poppy Drayton (Downton Abbey), William Moseley (Le cronache di Narnia), Loreto Peralta e Gina Gershon (Empire).

The Little Mermaid è in fase di lavorazione e l’uscita dovrebbe essere prevista per questa estate.

Di seguito trovate il nuovo trailer:

Fonte: CominSoon.net