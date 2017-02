The Lost City of Z: Charlie Hunnam nella prima clip del film di James Gray

Amazon ha diffuso la prima clip ufficiale di The Lost City of Z, nuovo film di James Gray che verrà presentato in anteprima alla Berlinale in questi giorni.

Nel ricco cast troviamo Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland e Angus Macfadyen. Il film racconta le vicende del colonnello Percival Fawcett, un esploratore in viaggio per l’Amazzonia con il compito di ritrovare una perduta e misteriosa città.

La pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 21 aprile 2017 e il 24 marzo in quelle britanniche.