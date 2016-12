The Lost City of Z: Charlie Hunnam e Robert Pattinson nelle nuove immagini

Entertainment Weekly ha diffuso tre nuove immagini ufficiali di The Lost City of Z, il nuovo film scritto e diretto da James Gray (Two Lovers, C’era una volta a New York) con protagonisti Charlie Hunnam e Robert Pattinson.

In uscita nelle sale americane il 14 aprile 2017, nel cast sono presenti anche Sienna Miller e Tom Holland. Basato sul libro Z la città perduta di David Grann, il film ripercorre la storia vera dell’esploratore britannico Percy Fawcett, intento nella ricerca di una antica città perduta in Amazzonia, fino a scomparire nel 1925 assieme al figlio.

Potete visualizzare le immagini di seguito.