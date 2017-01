The Lost City of Z rimontato per evitare il Rated R

The Lost City of Z, nuovo film di James Gray con Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller e Tom Holland, ha subito qualche piccola modifica in sede di montaggio per evitare la tagliola del Rated R, che sarebbe stata sicuramente inferta dalla MPAA.

Tuttavia, è lo stesso Gray a chiarire che il film è stato privato solamente di 14 frame contenuti nella scena che riproduce una cruenta battaglia, per un totale inferiore a un secondo nel running time della pellicola. Il montaggio definitivo non compromette quindi la visione artistica del suo regista.

Il film, prodotto dalla Plan B di Brad Pitt e distribuito da Amazon Studios, sarà presentato alla prossima Berlinale e arriverà nelle sale statunitensi il 14 aprile 2017 e il 24 marzo in quelle britanniche.

