The Lost City of Z: nuovo trailer del film di James Gray

Sarà presentato alla Berlinale al via il prossimo 9 Febbraio, The Lost City of Z, nuovo film di James Gray in uscita nei cinema statunitensi il 14 Aprile. Protagonista sarà Charlie Hunnam nelle vesti del colonnello Percival Fawcett, un esploratore in viaggio in Amazzonia all’inizio del 20° secolo per scoprire una perduta e misteriosa città. Nel cast del film anche Sienna Miller, Tom Holland, Robert Pattinson e Angus Macfadyen. Di seguito potrete vedere il nuovo trailer del film che si focalizza sull’ossessione sempre maggiore di Fawcett destinato ad impazzire durante la missione.