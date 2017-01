The Lost City of Z: Charlie Hunnam e Tom Holland nel nuovo trailer

StudioCanal UK ha diffuso il nuovo trailer internazionale di The Lost City of Z, diretto da James Gray. Nel cast del film troviamo Charlie Hunnam (Pacific Rim), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), Robert Pattinson (The Twilight Saga), Sienna Miller (American Sniper) Angus Macfadyen, Edward Ashley, Clive Francis, Ian McDiarmid, e Franco Nero.

Basato sul libro Z la città perduta di David Grann, il film ripercorre la storia vera dell’esploratore britannico Percy Fawcett, intento nella ricerca di una antica città perduta in Amazzonia, fino a scomparire nel 1925 assieme al figlio.

Amazon Studios e Bleecker Street distribuiranno The Lost City of Z a Los Angeles e New York il 14 Aprile 2017, mentre nel resto degli Stati Uniti il 21 Aprile. Ancora non è stata annunciata una data d’uscita italiana.

Di seguito potete vedere il trailer internazionale:

