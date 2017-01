The Lovers: trailer originale del film con Debra Winger e Tracy Letts

The Lovers, è il nuovo film romantico di Azazel Jacobs, regista conosciuto nei circuiti festivalieri (in Italia a Torino) con film come Terri e Momma’s Man.

La storia è quella della fine e della rinascita di un amore fra una moglie (Debra Winger) e un marito (Tracy Letts), che non si amano più e che frequentano entrambi altri partners. Ma proprio mentre stanno per porre fine al loro matrimonio, firmando le carte per il divorzio, vedono rinascere un fiamma d’amore che credevano ormai spenta.

The Lovers distribuito da A24, uscirà nelle sale americane il 5 febbraio 2017.

Ecco il trailer originale: