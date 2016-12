The Masterpiece: Bryan Cranston si aggiunge al nuovo film di James Franco

L’ascesa di James Franco sembra davvero inarrestabile. Non passa giorno che non si senta di qualche progetto in cui Franco è coinvolto in veste di attore oppure regista o ancora produttore. Per quanto le notizie circa il film The Masterpiece, biopic/comedy dedicato al film cult di Tommy Wiseau, The Room, siano ancora molto poche, è stato confermato che l’attore Bryan Cranston (Breaking Bad) prenderà parte alla pellicola in una versione di se stesso dei primi anni duemila.

The Masterpiece ha già fatto incetta di nomi importanti, quali: Seth Rogen, Dave Franco, Alison Brie, Josh Hutcherson, Zac Efron, Ari Graynor e Sharon Stone.

Intervistato dal South China Morning Post (attraverso la testata The Playlist), Franco ha detto di aver conosciuto Bryan Cranston sul set di WHY HIM? e di avergli proposto, dopo essere diventati buoni amici, ben due ruoli: il primo in In Dubious Battle, presentato quest’anno alla Mostra di Venezia e il secondo proprio in The Masterpiece.

Qui sotto trovate una clip tratta dall’animazione The Room, da cui prende spunto il nuovo progetto dell’attore:

Fonte: Joblo’s Movie Emporium News