The Meyerowitz Stories: il film di Noah Baumbach con Adam Sandler presto su Netflix

Netflix ha appena acquisito i diritti di The Meyerowitz Stories, il nuovo film di Noah Baumbach con Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Elizabeth Marvel, Grace Van Patten e Emma Thompson. La pellicola debutterà quindi sul servizio in streaming per la fine di quest’anno, dopo che sarà presentata in anteprima in qualche cinema selezionato. Netflix aggiungerà così al suo catalogo una nuova commedia originale insieme alle quattro prodotte con Adam Sandler. Il CCO Ted Sarandos ha dichiarato al riguardo:

Noah Baumbach è una voce importante del cinema americano e i suoi film sono sempre molto attesi in tutto il mondo. Noah è tra quei cineasti con cui siamo sempre desiderosi di lavorare e so che tutti gli appassionati di film di ogni dove si commuoveranno guardando questo film come è successo a noi. Siamo emozionati di essere il canale attraverso cui il pubblico di tutto il mondo potrà vedere il film.

The Meyerowitz Stories racconterà di un gruppo di fratelli e sorelle che si riunisce per prendersi cura dell’anziano padre. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Baumbach insieme a Scott Rudin, Lila Yacoub ed Eli Bush.