The Mummy: online un nuovo trailer del film con Tom Cruise

Grazie al mercato asiatico, possiamo dare un nuovo sguardo al Tom Cruise di The Mummy, film in uscita il prossimo 9 Giugno. Da queste nuove immagini possiamo intuire che sarà un film pieno di azione con un Jake Johnson il cui ruolo non è ancora stato ben delineato. Accanto ai due attori ci saranno anche Sofia Boutella (nelle vesti del villain), Annabelle Wallis e Russell Crowe. La regia invece è stata affidata a Alex Kurtzman che avrà il compito di bissare il successo della saga del 1999. Intanto queste le nuove immagini: