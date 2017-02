The Nun: Corin Hardy dirigerà lo spinoff di The Conjuring – Il caso Enfield

Il regista britannico Corin Hardy dirigerà la pellicola horror The Nun, spinoff del fortunato The Conjuring – Il caso Enfield.

Il film sarà prodotto dal regista di The Conjuring James Wan e Peter Safran che ha visto in Hardy il giusto potenziale per raccontare le vicende dell’oscuro personaggio della suora.

La trama della pellicola è ancora avvolta dal mistero ma sappiamo che sarà proprio uno spinoff che si concentrerà sulla demoniaca sorella, uno dei personaggi più macabri e riusciti di The Conjuring.

Molti hanno manifestato i propri dubbi sulla scelta di Corin Hardy, da più di due anni accostato al reboot del Corvo, progetto avvolto da luci e ombre. Il regista nel frattempo ha realizzato inoltre un film inedito in Italia: The Hallow, un horror fantastico.

Staremo a vedere per quando verrà programmato The Nun, i fan del genere hanno subito accolto la notizia positivamente.

Fonte: ComingSoon