The Nun: Demian Bichir nel cast dello spin-off di The Conjuring

Demian Bichir (The Hateful Eight, Weeds) sarebbe entrato a far parte del cast di The Nun, lo spin-off della serie di The Conjuring.

La pellicola horror sarebbe incentrata sulla presenza demoniaca con le fattezze di una suora già vista in The Conjuring – Il Caso Enfield.

Demian Bichir vestirà i panni di padre Burke, un sacerdote inviato da Roma per indagare sulla misteriosa morte di una suora.

Il film, diretto da Corin Hardy, arriverà il 13 luglio 2018, come sempre vi terremo aggiornati su tutti i dettagli.

Fonte: THR