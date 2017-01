The OA: la recensione della nuova serie Netflix

Se non avete mai sentito parlare di The OA, la nuova serie Netflix, non preoccupatevi, è comprensibile. Gli 8 episodi che la compongono, distribuiti online in tutti i paesi in cui Netflix è attivo il 16 Dicembre scorso, sono rimasti per molto tempo avvolti da un mistero che l’unico trailer, uscito pochi giorni prima della serie stessa, non ha fatto nulla per dissipare. Prima di iniziare la visione, dunque, si sa solo che si tratta di una serie drammatico-fantascientifica, scritta e interpretata da Brit Marling (che ha recitato in La regola del silenzio di Robert Redford) e diretta da Zal Batmanglij (Wayward Pines). Il duo Marling-Batmanglij ripropone in The OA il sodalizio collaudato nel 2013 con il film The East.

The OA si apre con il ritrovamento di Prairie Johnson, una ragazza scomparsa da ben sette anni, presumibilmente sequestrata da qualcuno di cui però si rifiuta di parlare. La giovane viene riunita ai suoi genitori adottivi, che scoprono l’aspetto più sconcertante della sua riapparizione: prima del presunto rapimento Prairie, interpretata proprio dalla Marling, era completamente cieca, mentre ora può vedere.

Tutti si interessano alla storia di Prairie, l’FBI per catturare il rapitore, la stampa e i concittadini della famiglia Johnson per scoprire come sia avvenuto il “miracolo” della vista riacquistata. Prairie però, o meglio il P.A. come pretende di essere chiamata, non parla con nessuno della sua esperienza; gli unici a cui inizia a raccontare la sua incredibile storia sono quattro ragazzi delle superiori, tutti problematici per diversi motivi, e la loro triste insegnante.



Visivamente, The OA è una serie bellissima che punta molto sulla fotografia, sull’estetica fatta di colori freddi e di luci smorzate, su un’ambientazione straniante in cui sembra essere perennemente autunno. Anche la lunga premessa di racconto è molto affascinante: il mistero irrisolto cattura subito l’attenzione e fa pregustare una narrazione ricca di colpi di scena e svolte inattese.

Tuttavia la storia stenta ad avviarsi, sembra cambiare direzione e addirittura genere diverse volte nel corso della prima metà della serie, mentre l’aspettativa e l’attenzione calano sempre di più, e infine si rivela per quello che è: una cocente delusione.

The OA non è all’altezza delle aspettative suscitate dal suo episodio pilota per diversi motivi. In primo luogo la trama, che alterna il presente di Prairie ai flashback di ciò che racconta sui sette anni precedenti, non convince del tutto lo spettatore; in parole povere manca di verosimiglianza, e per quanto il tono a tratti favolistico possa essere funzionale alla storia, rende anche molto difficile non provare scetticismo verso tutto ciò che accade sullo schermo. Quando manca la sospensione dell’incredulità, di solito sono i personaggi a tenere in piedi la storia, ma in The OA non c’è una caratterizzazione profonda dei protagonisti; sebbene possa essere una storia in parte corale, tutti i personaggi risultano come schiacciati dalla presenza ingombrante di Prairie, hanno vite debolmente accennate e poco convincenti.

Un altro grosso problema è il finale: troppe domande rimangono senza risposta e il colpo di scena finale, che poteva riscattare l’intera serie, viene depotenziato dalla prevedibilità. Insomma, The OA è un anticlimax in otto parti in cui il finale non è neanche lontanamente all’altezza della promessa fatta dall’episodio pilota, e farebbe scappare la pazienza anche allo spettatore più tollerante soprattutto se, come la sottoscritta, non apprezza particolarmente le tematiche new age tanto care al duo Marling-Batmanglij.

In conclusione, bisogna riconoscere che The OA è un prodotto ambizioso, per molti versi poetico, che spicca per la sua originalità e che vale la pena conoscere nonostante i difetti, chiudendo un occhio sul fatto che soffra parecchio il confronto con Stranger Things.