The Only Living Boy in New York: la recensione del film di Marc Webb

Nonostante continui a mantenere una posizione centrale nel mondo, New York viene spesso definita come una città a cui è stata rubata l’anima tra futili salotti intellettuali e una riorganizzazione urbanistica costruita sull’impero delle grandi marche commerciali. Ad accentuare questa rovinosa caduta culturale, sono stati gli spostamenti verso altri lidi di quei cittadini che in passato ne hanno garantito un’identità molto forte, ormai stanchi di un borioso e immutabile status quo in cui non ci sono pericoli ma, contemporaneamente, non c’è alcuna salvezza. È proprio in questo contesto d’incertezza e di noia che Thomas Webb (Callum Turner), figlio di un severo editore (Pierce Brosnan) e di un’artista divenuta gallerista (Cynthia Nixon), cerca di trovare il suo personale ruolo, soprattutto dopo aver ottenuto la faticosa laurea e dopo esser stato rifiutato dalla bella Mimì (Kiersey Clemons). Durante il trasferimento dalla casa dei genitori nell’Upper West Side al suo nuovo appartamento nella Lower East Side, stringe amicizia con il vicino W.F. (Jeff Bridges), uno scrittore dall’ignoto passato che, tra un bicchiere e l’altro, sembra intenzionato unicamente a dispensare consigli e saggezza. Il mondo di Thomas comincia a trasformarsi quando scopre che il padre ha un’adultera relazione con una giovane donna molto attraente, Johanna (Kate Beckinsale). Nel tentativo di indagarli e poi separarli, per ritrovare anche un po’ di audacia, Thomas finisce a letto con lei, scatenando così una serie di eventi che cambierà la sua vita.

Esordire all’interno del panorama cinematografico mondiale con un’opera destinata a diventare un cult, è senza ombra di dubbio un’arma a doppio taglio per qualsiasi regista. Se da una parte questo grandissimo onore permette di dare una visibilità tale da permettere la realizzazione di progetti sempre più grandi ed ambiti (magari anche al di fuori delle soffocanti logiche di mercato), dall’altra fa nascere nello spettatore affezionato un’altissima aspettativa che solo in rari casi viene rispettata. Con questo The Only Living Boy in New York, Marc Webb si dimostra essere a tutti gli effetti uno dei rappresentanti della casistica peggiore, quella composta da artisti (o aspiranti tali) che dopo un inizio scoppiettante non è riuscita o non riesce a superare l’ormai solidificato standard né a mantenerlo costante.

Dopo la geniale ed esteticamente innovativa dramedy (500) Giorni Insieme, il regista statunitense si è auto-condannato con il mediocre dittico-remake dedicato all’uomo ragno, The Amazing Spiderman, fino poi a toccare i banali sentimentalismi di Gifted – il dono del talento. Ripartendo quindi dalle uniche cose che bene o male erano riuscite all’interno delle nuove/già-vecchie avventure di Peter Parker (l’intensa relazione con il personaggio di Emma Stone… non a caso, soprattutto se si conoscono i dolori del giovane Joseph Gordon-Levitt), Webb non ha potuto far altro che ridimensionarsi, buttandosi su due progetti dalla produzione nettamente ridotta (che il fallimento con la Sony/Marvel abbia causato una perdita di fiducia?) che avrebbero dovuto pulirgli mente e cuore dalla tipica contaminazione da “riproduzione in serie dei cinecomics”.



Partendo dalla malinconia dell’omonima canzone di Simon & Garfunkel e da un’introduttiva sequenza animata di presentazione di New York (oltretutto sullo stampo delle vignette del noto The New Yorker), The Only Living Boy in New York si pone l’obbiettivo di raccontare con pochissimi strumenti una complessa e pregnante condizione esistenziale, ovvero quella di una generazione senza sogni realizzabili. Come dice il personaggio di Bridges, “è facili essere anonimi” al giorno d’oggi, figuriamoci poi in una grande metropoli come quella che aspramente e ripetutamente viene criticata nel film. Per aiutarsi nella descrizioni del deludente fenomeno capitanato dall’incertezza, Webb sceglie purtroppo la via più semplice e battuta, quella dei rapporti di forza tra i suoi protagonisti. Ecco che subito capiamo che il mondo degli adulti, fastidiosi e mono-dimensionali, non ha tempo per occuparsi di quello dei giovani, disillusi e stereotipati; soltanto la voglia di “buttarsi dalla finestra” e di aspirare a “qualcosa di audace” può essere la soluzione adatta ad un caos generato da chi è “troppo noioso per far innamorare” oppure da chi vive in balia di un bicchiere di Starbucks e di qualche imbarazzante discorso di (dis)interesse culturale.

I veri problemi poi sorgono proprio nel momento esatto in cui il plot realizza le premesse: pur dichiarando fin da subito di essere interessato alla ragnatela di relazioni che lega le esistenze dei suoi fragili protagonisti, Webb perde totalmente la “bussola della curiosità” nel momento in cui Thomas inizia la strana e non-divertente-alla-fine-dei-conti relazione con Johanne (probabilmente la Beckinsale non è mai stata così sotto tono). Una serie di luoghi comuni e di battute prive di originalità e di un’interpretazione vivace a supporto, affossano una fragilissima dramedy sull’equivoco e sull’adulterio, come se in un film ambientato a New York non si possa parlare d’altro (quanti film vengono in mente?) e come se per uscire dalla noia non si debba far altro che rendersi quasi ridicoli (Turner lo è in più di una situazione… e il suo look “alla James Dean hipster” non aiuta).

Fastidioso nel suo essere così privo di un qualsivoglia guizzo di originalità, The Only Living Boy in New York è talmente una delusione su tutti i fronti che nemmeno il vate Jeff Bridges riesce ad essere un salvagente dalla mediocrità. Tutti si preoccupano di cosa farà Thomas, tutti si chiedono se riuscirà mai ad emergere dalla media; in verità, è lo stesso Webb che avrebbe bisogno di una mano per impedirgli di continuare questa preoccupante parabola discendente.