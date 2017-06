The Only Living Boy in New York: primo trailer del nuovo film diretto da Marc Webb [VIDEO]

Dopo aver cercato di rilanciare la saga di Spiderman con i due The Amazing Spiderman, il regista Marc Webb ha deciso di tornare su quelle corde indie che gli avevano garantito la notorietà. Infatti, con Gifted – Il dono del talento (che uscirà in Italia il 14 settembre e vede Chris Evans lontano dall’ombra di Captain America) e con il successivo The Only Living Boy in New York, il regista sembra essere nuovamente nei territori del suo film più famoso, (500) giorni insieme.

Usando come titolo la canzone di Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York seguirà le vicende di un ragazzo appena uscito dal college (Callum Turner), soprattutto quando il padre (Pierce Brosnan) decide di iniziare una relazione adultera con una giovane donna (Kate Beckinsale). Dal trailer sembra che l’obbiettivo del regista sia quello di giocare sugli equivoci d’amore ed è innegabile quali siano le fonti d’ispirazione (siamo a New York… Woody Allen in primis).

The Only Living Boy in New York uscirà nelle sale statunitensi l’11 agosto e per l’Italia non c’è ancora una data. Nel cast: Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Kiersey Clemons, Cynthia Nixon, Callum Turner e Jeff Bridges.

Questo il trailer: