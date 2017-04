The Originals 4×02 e 4×03: il ritorno dei Mikaelson

Come già accaduto per Quantico questa settimana, anche per The Originals troverete un unico recap per due episodi.

La quarta stagione di The Originals, con il secondo e terzo episodio, intitolati rispettivamente No Quarter e Haunter of Ruins, ha iniziato a dare il meglio di sé. Se già le premesse sono così ottime, chissà cosa ci dovremo aspettare in futuro.

Tornando per un attimo alla 4×02, abbiamo visto quanto l’amore fraterno e familiare sia forte nei Mikaelson, anche se ovviamente hanno una concezione di amore tutta loro. Non importa che passino anni, secoli o millenni, cercheranno sempre di salvarsi a vicenda in qualsiasi contesto e a qualsiasi costo.

Grazie a Hayley, infatti, Elijah, Rebekah, Kol e Freya tornano in vita, e organizzano un piano per liberare Klaus dalla prigionia. Joseph Morgan non si smentisce mai, regalandoci per l’ennesima volta un’interpretazione che tocca il cuore di ognuno di noi. Durante la sua carcerazione, infatti, anche a causa del pugnale di Papa Tunde con cui Marcel l’ha impalettato, ha delle allucinazioni, con protagonista Camille.

La più grande paura di Klaus non sono i suoi nemici, né la sua eventuale morte. Si tratta di una paura praticamente umana, ovvero quella di deludere le aspettative di sua figlia Hope; ha paura di essere liberato e che sua figlia lo veda per ciò che è realmente. Vuole restare un mito.

Ahimé Klaus dopo tutti questi secoli non ha capito quanto in lui ci sia anche un animo buono, e quindi tende a vedere solo la parte oscura che vive in lui. Certo, non che sia questo gran santo, però… occorre vedere tutte le sfumature di questo personaggio per comprendere a pieno le sue ragioni.

Così, i Mikaelson scappano da New Orleans, con la prospettiva di non mettervi mai più piede, in quanto, altrimenti, Marcel non li risparmierà. Da un lato è come essere tornati alle atmosfere e alla struttura narrativa della prima stagione; un déjà vu innovativo. Marcel, come all’inizio dello show, è il capo di New Orleans, le streghe collaborano con lui, anche se segretamente ordiscono loschi piani, e i Mikaelson non sono ben visti, e per questo devono allontanarsi dalla città.

In generale, però, la storia sta prendendo una piega davvero originale, che ci entusiasma maggiormente a ogni episodio. All’orizzonte abbiamo una nuova minaccia magica, che al momento sembra non avere niente a che fare con vampiri o licantropi.

Alla fine della season première della quarta stagione vediamo il bambino Adam alle prese con un’entità magica ignota. Non sappiamo effettivamente cosa sia successo a questo bambino, ma la cosa che coglie in particolar modo la nostra attenzione, è che anche Hope mostra gli stessi segnali di Adam. La bambina disegna lo stesso simbolo visto da Adam, e inizia a sentire freddo e a soffrire di una febbre inusuale.

Scopriamo che cinque bambini sono stati scelti per essere sacrificati per una sorta di stregone (in realtà ancora non sappiamo chi c’è dietro a tutto), un po’ come nella prima stagione vennero prescelte quattro giovani streghe che sarebbero state sacrificate per donare la propria energia agli antenati magici. Sicuramente, però, la motivazione alla base del sacrificio dei bambini sarà diversoa da quella delle giovani streghe.

Sembra che la causa di questa potente magia nera sia proprio Vincent. Lo stregone, ai tempi in cui Marcel governava come un tiranno New Orleans, voleva trovare un modo per sbarazzarsi del vampiro, e poter vivere tranquillamente nella propria cittadina con sua moglie Eva, e il figlio che sarebbe dovuto nascere. Vincent, così, cercò delle forme di magia contro cui Marcel non poteva difendersi. A quanto sembra, pare che le avesse trovate, perché improvvisamente, per magia, comparve questo libro con il segno del serpente ad anello, scritto proprio da lui. Unico problema: lo stregone riconosce la propria scrittura, ma non si ricorda di averlo scritto.

Nel frattempo Klaus ha modo di iniziare a conoscere sua figlia, notando che molte cose li accomunano; una tra tutte, l’arte. Vediamo, finalmente, Hope alle prese coi suoi poteri, che vengono tenuti a bada da un bracciale (i vampiri hanno l’anello diurno, lei ha il bracciale, direi che è un’ottima trovata). Vedere Klaus nei panni di un papà protettivo è davvero tenero; il suo sguardo nel momento in cui guarda Hope ci fa chiedere se si tratta davvero dello stesso personaggio che in The Vampire Diaries ha ucciso zia Jenna.

Elijah e Hayley recuperano alla grande il tempo perso, passando una notte piena di passione, che sfortunatamente viene interrotta da Klaus, preoccupato per Hope. I sintomi della piccola, infatti, si aggravano e perde i sensi. A New Orleans Vincent è riuscito a salvare quattro bambini su cinque dal misterioso incantesimo, ma l’unica che manca all’appello è Hope, esiliata insieme a tutta la sua famiglia.

La magnanimità di Marcel torna tutta d’un colpo, e il vampiro accetta la richiesta di Vincent di far tornare i Mikaelson nella città per salvare Hope, praticamente sua sorella. Quindi, inutile Marcel che tenti di fare il can che abbaia ma non morde, perché alla fine considererai i Mikaelson sempre come una sorta di famiglia; e si sa come sono le famiglie, ci potranno essere discussioni e violenti litigi, ma prima o poi avverrà una rappacificazione.

I quattro bambini sono in salvo, o almeno credevamo lo fossero. Mentre vengono portati in salvo su un furgone, il mezzo viene fermato dal detective Will (ve lo ricordate l’amico di Camille, maggiormente noto per essere interpretato dal meraviglioso e fantastico Logan di Veronica Mars? Ecco lui), che uccide il conducente e prende il suo posto. Questi bambini troveranno mai pace?

Alla prossima settimana con la 4×04 di The Originals.