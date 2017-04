The Originals 4×04: l’Ombra sta arrivando a New Orleans

Il mio amore per The Originals aumenta sempre di più, e ormai è un dato di fatto. Ieri notte è andata in onda la 4×04 intitolata Keepers of the house, puntata che personalmente mi ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine.

Questi primi episodi della quarta stagione di The Originals servono per introdurci alla nuova minaccia che sta per arrivare a New Orleans, che scopriamo di volta in volta insieme ai protagonisti. Come dicevo la scorsa settimana, la nuova stagione dello show, per certi aspetti, è molto simile alla prima, basti anche considerare solo il personaggio di Marcel per rendersene conto, e i giri strani che circolano intorno alla sua figura autoritaria.

Il terzo episodio era terminato con il detective Will Kinney che rapiva i bambini destinati al sacrificio, che erano stati appena salvati dai Mikaelson, Marcel e Vincent. Scopriamo, così, che Will non è un serial killer, o semplicemente una persona dalla dubbia moralità, ma come al solito è un poveraccio nuovamente incastrato, che si trova in una sorta di trance indotta dall’entità che sta spianando lentamente la sua strada per giungere in città.

Spinto dagli ordini di ciò che si fa chiamare “L’Ombra”, Will inizia a preparare i bambini per il rituale, portandoli nel bosco insieme a dei fanatici che intendono portare a termine l’incantesimo. Come già precedentemente accennato, anche Hope fa parte del gruppetto dei 5, ma fortunatamente non si trova fisicamente con loro, e quindi è in parte più “al riparo”. Vincent fa sulla bimba un incantesimo per salvarla, ma Hope continua ad avere strani malesseri, sempre collegati all’Ombra.

In più veniamo a scoprire che nell’arrivo della nuova minaccia è anche coinvolta una licantropa di nome Lara, che dopo aver spiegato a Hayley le motivazioni alla base delle sue azioni, si uccide. Essenzialmente Marcel, in questi cinque anni i cui i Mikaelson sono stati fuori dai giochi, ha riniziato a fare il bullo, perché molti non hanno apprezzato la sua leadership, escogitando un piano per annientarlo: l’Ombra.

Ma cos’è tutto questo mistero che gravita intorno all’ignoto essere/spirito/entità o quello che è? Ancora non possiamo dirlo con certezza, in particolar modo perché non ha nemmeno una forma, un qualcosa che lo possa rendere concreto ai nostri occhi. Ciò che conosciamo noi, al momento, come Ombra, corrisponde solo ad un fascio di luce azzurra. È tutto molto evanescente. Probabilmente vedremo la sua concretizzazione una volta che avrà assorbito il potere necessario per manifestarsi. Questo potere, ovviamente, sarebbe arrivato dal sacrificio dei bambini, ma grazie al cielo il nostro team ha escogitato una scappatoia.

Il fulcro dell’episodio riguarda soprattutto Klaus e Marcel. I due, mentre gli altri stanno salvando i bambini, si ritrovano all’interno del cerchio creato per il rituale, iniziando una sorta di connessione proprio con l’Ombra. Klaus cerca di distogliere lo sguardo, e non farsi rapire dal fascio blu, seguendo il consiglio della figlia, ma alla fine lo guarda, anche se brevemente, e la stessa cosa vale per Marcel. Come salvare adesso i due capisaldi? Ovviamente c’è sempre Mr. Swish Elijah che, grazie al consiglio di Vincent, muore temporaneamente per salvarli. Niente pericolo gente, non è morto davvero, era solo una scorciatoia per spezzare il rituale! Riprendendo una vecchia cit. di Mr Swish….

Ormai nel mondo di The Originals dovremmo sapere che i salvataggi sono solo un qualcosa di effimero e temporaneo (un po’ come le morti dei Mikaleson :P). Klaus e Marcel sono davvero fuori dal radar dell’Ombra? Ahimé non sembra… Marcel, mentre sconsolato sta tentando di rilassarsi con un buon bourbon, vede la luce azzurra; mentre per quanto riguarda Klaus, il sogno di Hope non lascia dubbi: il padre ha gli occhi illuminati di un azzurro irreale.

Dicono che la curiosità sia donna, e in effetti non vedo l’ora di sapere e capire il contributo che Klaus e Marcel apporteranno alla causa dell’Ombra. Continuate a seguirci su Vertigo24 per rimanere aggiornati su The Originals.