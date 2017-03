The Other Side of the Wind: Netflix concluderà la pellicola di Orson Welles

Netflix ha annunciato di aver avviato il completamento di The Other Side of the Wind, ultimo film incompiuto di Orson Welles.

Netflix manterrà i diritti di sfruttamento globali sull’opera, che sarà montata e postprodotta seguendo le indicazioni che lo stesso gigante del cinema lasciò, sotto forma di appunti.

Orson Welles girò The Other Side of the Wind nell’arco di cinque-sei anni, dal 1970 al 1976, tra mille problemi finanziari e legali, che hanno bloccato il completamento del lavoro fino alla sua morte.

Il film vede John Huston nei panni di un anziano regista di Hollywood, Jake Hannaford, che cerca di tornare sulla breccia con un’ultima opera, intitolata appunto The Other Side of the Wind, ma muore la notte dopo la festa di completanno per i suoi 70 anni.

Il colosso dello streaming torna a sorprenderci con questa entusiasmante news, che tutti i cinefili e gli appassionati sembrano già apprezzare moltissimo.

Fonte: Comingsoon.net