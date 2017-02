The Predator: improbabile la presenza di Arnold Schwarzenegger

Il regista Shane Black ha già dichiarato che The Predator sarà un sequel diretto dei primi due film. Nonostante ciò, la star Boyd Holbrook lo ha recentemente contraddetto.

Oltre alla struttura della pellicola, Holbrook ha parlato anche del personaggio che era stato interpretato da Arnold Schwarzenegger, il Maggiore Dutch Schaefer, dichiarando che probabilmente i fan non vedranno l’attore durante le riprese, che inizieranno questo mese a Vancouver:

“Attualmente sto lavorando a The Predator. Non si tratta di un sequel. Shane Black ha creato qualcosa di totalmente nuovo, qualcosa che comunque è rimasto dentro l’universo di Predator, ma che è anche nuovo in termini di storia. È una ventata d’aria fresca. È un horror, un western e un film di fantascienza. Non pendo vedrete Arnold Schwarzenegger“.

Il “western” confermato da Holbrook è certamente un aspetto molto interessante. Black ha già, precedentemente, diretto nel 2015 il pilot di una serie tv western, intitolata Edge. Portare quell’iconografia in The Predator, e nell’universo del franchise, potrebbe funzionare.

Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (American Crime Story, This is Us).

FONTE: Comingsoon.net