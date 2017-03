The Predator: Jake Busey si unisce al cast del film di Shane Black

La produzione di The Predator, film diretto da Shane Black, è attualmente in corso, ma nuovi attori continuano a unirsi al cast. Stavolta è il turno della star di Justified Jake Busey.

Jake Busey è entrato nel cast della pellicola, ma ancora non ci è dato sapere che ruolo interpreterà. In Predator 2, il padre di Busey, Gary Busey, interpretò un agente speciale sotto copertura, leader della DEA task force, il cui obiettivo era quello di catturare The Predator.

I dettagli sulla pellicola sono ancora pochi. Sappiamo, però, che The Predator sarà ambientato nello stesso universo dei precedenti tre film. La star di Moonlight, Trevante Rhodes, recentemente ha svelato qualche dettaglio in più riguardo al suo ruolo.

Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (American Crime Story, This is Us).

FONTE: Deadline