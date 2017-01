The Predator: Sterling K. Brown entra nel cast del film di Shane Black

Nelle ultime ore Shane Black ha annunciato che al cast della pellicola The Predator si aggiungerà: Sterling K. Brown.

Come noto già da tempo, il regista Shane Black sta lavorando al reboot/sequel di uno degli sci-fi d’azione più amati di sempre, ovvero l’intramontabile: The Predator, nuovo avvincente capitolo di una delle seghe più famose e amatissime dai fan.

I dettagli della trama ovviamente sono ancora top-secret, nessuno vuole sbottonarsi, ma sappiamo solo che questa volta le scorribande dell’alieno ”predatore” più letale e spavaldo della storia cinematografica avranno luogo in un ambiente inedito, che ancora il pubblico non aveva visto: la periferia.

Shane Black in una recente intervista è parso molto restio a parlare del nuovo progetto, si è limitato a dire che le riprese dovrebbero iniziare dal prossimo mese e ha aggiunto su The Predator: ”Credo che i film su Predator siano leggermente virati dal tipico sci-fi in quanto vi è una sorta di aspetto thriller in essi. Penso che dovrebbe essere spaventoso, penso che dovrebbe essere divertente e penso che in ultima analisi dovrebbe essere meraviglioso e far percepire le cose che gli esseri umani molto raramente hanno avuto possibilità di vedere, sto dicendo che il film sarà qualcosa di completamente nuovo”.

Le premesse per un buon titolo, stando alle parole del regista, ci son tutte. Attendiamo fiduciosi nuovi aggiornamenti e ricordiamo che faranno parte del cast gli attori: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes e Keegan-Michael Key.

Fonte: ComicBookMovie