The Predator: Sterling K. Brown parla del film di Shane Black

Entertainment Weekly ha avuto modo di fare due chiacchere con Sterling K. Brown (American Crime Story) riguardo al ruolo che interpreterà in The Predator, sequel diretto da Shane Black.

Della pellicola, le cui riprese sono attualmente in corso a Vancouver, l’attore ha dichiarato:

“Shane ha una sua propria versione, che è molto diversa dal Predator originale. Avrà un perfido senso dell’umorismo, che personalmente adoro. Potrete percepire e notare un grande affiatamento e un buono spirito di squadra tra i personaggi principali. Penso che le persone saranno attratte da questo aspetto. È tutto quello che posso dire. Sono un grande fan di Predator, e ovviamente tutti amano Jesse The Body Ventura, Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers e Bill Duke. I miei amici a Stanford mi prendono solitamente in giro, essendo l’Afro-Americano più scuro di pelle, e mi dicono: ‘Hey, amico, inizierai a ottenere tutti quei ruoli tipici di Bill Duke quando invecchierai’. E io rispondo sempre: ‘Non assomiglio a Bill Duke, andate a quel paese!’. Poi quando ho ottenuto la parte in The Predator li ho subito avvisati, e loro hanno esclamato: ‘Ora capisci che sei Bill Duke?’. E ho confermato loro di andare a quel paese”.

Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Yvonne Strahovski (Dexter), Alfie Allen (Game of Thrones), Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us) e Edward James Olmos (Battlestar Galactica, Blade Runner).

