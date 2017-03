The Pro: la Paramount pensa a un adattamento per il grande schermo della graphic novel

Secondo Deadline, un adattamento cinematografico di The Pro, graphic novel firmata da Garth Ennis, Amanda Conner e Jimmy Palmiotti, è attualmente in sviluppo alla Paramount.

I rumors sulla trama e l’approccio al materiale originario, al momento, scarseggiano. Il fumetto narra di una prostituta che, ottenuti dei superpoteri, deve destreggiarsi tra la sfida di essere un genitore e la necessità di imparare ad utilizzare responsabilmente le proprie nuove abilità. Lo script è firmato da Zoe McCarthy (Bitches On A Boat).

Non c’è ancora alcuna sinossi: la logline del progetto accenna solo alla presenza di una prostituta alla quale, dopo l’acquisto di vari superpoteri, viene chiesto di unirsi alla League of Honor. Dalle poche indiscrezioni, sembra che il tono del film sia concepito come una sorta di interpretazione umoristica del genere di supereroi.

Il progetto dovrebbe essere, al momento, in una fase embrionale, come sempre vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

Fonte: Deadline